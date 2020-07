YYK bütçesi kabul edildi

Meclis’te bütçeyle ilgili görüşmelerde söz alan milletvekileri, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.



HAMZAOĞLU

CTP Milletvekili Bilal Hamzaoğluları, meclisin canlı yayına geçince daha çok izlenir olduğunu ve BRTK’nın da toparlandığını söyledi. BRTK’nın İskele’de şubesi olduğunu ancak nedense görünür olamadıklarını kaydeden Hamzaoğulları, BRTnin kendilerine yer vermemesini eleştirdi.

Halkın, üreticinin dili olan ve güzel programlar yapılan Diyalog TV’nin kapatılmasıyla ilgili hükümetin tek laf etmediğini söyleyen Hamzaoğulları, Diyalog TV’nin en kısa zamanda yeniden yayına başlamasını umduklarını belirtti.

Hamzaoğluları, 30 milletvekili olan hükümetin şu an genel kurulda sadece milletvekili bulunduğuna işaret ederek, eleştirdi.

İmar planına da değinen Hamzaoğulları, ilgili herkesin farklı bir fikir belirttiğini ve bu kararsızlıkla hükümetin nasıl ülke yöneteceğini bilemediklerini söyledi.

Hamzaoğluları, bakanın dürüstlüğünden şüphe duymadıklarını ancak satılık hayvanlarda numara olmamasını eleştirerek, bu hayvanların numarasız nasıl mezbahaya girdiğini sordu ve bu konuda pek çok soruları olduğunu kaydetti.

Damızlığın sarı, satılıkların da yeşil ve kırmızıyla belirlendiğini ifade ederek, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili herkesin fikir beyan ettiğini ve olayın sorumlusunun bile belirlenemediğini söyleyen Hamzaoğluları, kuzuların karşılığı alınmadan verilmesine de inanmadığını kaydetti.

Hamzaoğluları, sistemin sürekliliği için yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın talep ettiğini iddia ettiği sınavlarla ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan açıklama beklediklerini söyleyen Hamzaoğluları, sözleşmeli öğretmenliğin adaletsizliğe sebep olduğunu ve bu sınav açılmazsa 200 öğretmenin 1 Eylül itibariyle sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacağını anımsattı.

Hamzaoğluları, Büyükkonuk, Mehmetçik ve Sipahi bölgesinde işe alımlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, içinde bulunulan yüzyılda yayıncılığın ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne işaret ederek, yayıncılığın en önemli konusunun da demokrasinin yerine getirilmesine katkısı olduğunu belirtti.

Kendi yayın platformunun oluşturulması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden İncirli, olması gereken ilkelerle ilgi bilgi vererek BRT’deki uygulamaları eleştirdi.

İncirli, sağlıkta mesai sonrası çalışmanın zaruri olduğunu belirterek, söz konusu olanın ek mesai değil de nöbet ve vardiya olduğunu söyledi.

24 saat çalışma zorunluluğunun çalışanların insiyatifine bırakılmış bir şey olmadığını vurgulayan İncirli, tutulan nöbetlerin de keyfe göre olmadığını ve bu kişilere ödeme yapılmamasının, gayrı yasal çalıştırıldıkları anlamına geldiğini belirtti.

Pandemi döneminde sık sık teşekkür edilen sağlık çalışanlarına mesai ödeme yetkisi verilmediğini ve bu insanların emeği sömürülerek, yasa dışı çalıştırıldıklarını dile getiren İncirli, eylemlilik sürecine giren sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Gün aşırı nöbet tutan kişilerin izin hakkının da gasp edildiğini dile getiren İncirli, ödenek ve izin konusunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, yapılanların anayasa ihlali olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki tüm kamu görevlilerinin pandemi döneminde maaşlarının kesildiğini, milyarlarca bağış toplandığını, bu paraların nereye harcandığını hala bilmediklerini kaydeden İncirli, hala pandemi hastanesi olmadığını ve ikinci tomografi cihazının ise bir iş insanı tarafından alınacağının açıklandığını hatırlatarak, “Peki devlet bu pandemi yükünün neresinde?” diye sordu.

İncirli, devletin insanların yanında olması gerekirken, her gün teşekkür edilen sağlık çalışanlarının ek mesailerinin dahi ödenmediğini, bunun da günün sonunda bir cari açık olduğunu hatırlatarak, bu açığın imzalanan protokol çerçevesinde niye kapatılmadığını sordu.

Kadrolarda boşluk olmasına rağmen özel anlaşmalarla işe alınan ambulans şoförlerinin pandemi döneminde ekstra risklerle çalıştığına işaret ederek, bu eşitsizliklerin giderilmesini istedi.

İncirli, insan ticaretinin herkesin içini ürperten bir konu olduğunu, ceza yasasında değişiklik yapıldığını ancak insan ticareti yapan kişilere karşı mücadele etmek gerektiğini yineledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, YYK’nun işlevleri hakkında bilgi vererek, yayın ilkelerinin ne olması gerektiğine ilişkin örnekler verdi.

Devlet kurumlarının bu ilkeleri ihlal ettiğini ve siyasi partilere fırsat eşitliği sağlamadığını ileri süren Şahiner, bu ilkelerin yerine getirilmesini istedi.

Mesleki ve teknik yeterliliklerin düzenlenmesi noktasında hazırladıkları yasayla ilgili de bilgi veren Şahiner, sektörel asgari ücretin masaya yatırılmasının önemine işaret etti.

Hükümetin pandemi sürecinde geçer not alamadığını ileri süren Şahiner, bu dönede ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle kısa söre sonra istihdamda yaşanacak sıkıntılara işaret etti.

Şahiner, tarımsal üretimle ilgili de yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi vererek, üretim sektörünün de, hayvancının da göz göre göre batırıldığını savundu.

“Beceriksiz bir ekonomi yönetimi nedeniyle tüm esnaf zor durumdadır” diyen Şahiner, gelecek günlerin de çok iç açıcı görünmediğini söyledi.

Şahiner, Kalkınma Bankası’nın Sütek için kurulduğunu iddia ederek, üreticinin özel bankalara muhtaç edilmesini eleştirerek, borcu borçla ödemenin iflasa sürüklediğini kaydetti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Şahiner’in konuşmasının kendisini hayretlere düşündüğünü kaydederek, 160 ton süt tüketiminin 70-80’e düştüğünü anımsatarak, çözüm önerilerine açık olduğunu söyledi. Oğuz, kendilerinin ellerinden geleni yaptıklarını ve yaşanan küçülmede kimseyi mağdur etmemek için uğraştıklarını belirtti.

Çok aklı olanların önerilerini dinlemeye hazır olduklarını kaydeden Oğuz, ocak ayında süt üretimini artırdıklarını ancak ne kadar süreceği belli olmayan pandemi sürecinin beklenmeyen sıkıntılar yarattığını söyledi.

Oğuz, fazla sütü dökmemek için uğraştıkları bu süreçte ortak müşterekte bir çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan, meclisin tatile girmemesinin, bu özel dönemde halkın sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla olduğunu ifade ederek, esnafın yaşadığı sıkıntıları kendi gözlemleri üzerinden anlattı.

Esnafa vaad edilen 1500 TL’lerin sadece bir kez ödendiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretiyle ilgili hiçbir bilgileri olmadığını kaydeden Candan, herkesin zor günler geçirdiğini ve devletin bu insanlar destek olması gerektiğini söyledi.

Candan, YDÜ hastanesinde artık PCR testi yapılmayacağı duyumu aldığını ifade ederek bu konunun çok önemli olduğunu ve açıklama beklediğini kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, YYK’nın bağımsız bir kurum olarak denetimden sorumlu olduğunu ve yaptırım hakkı olduğunu belirterek, radyo yayıncılığının gittikçe azaldığını ve ağırlıklı olarak TV yayıncılığı yapıldığını kaydetti.

2020 bütçesinin 2019’daki yayıncılıktan daha kaliteli olmasını sağlayacak düzeyde olmadığını ifade eden Şahali, Vakıflar İdaresi’nin YYK’dan farklı olarak, hükümetin kontrol ve sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Vakıflar İdaresi’nin icraatlarından sorumlu olan hükümetin atılan adımlardan haberdar olmadığını iddia eden Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu yetkililerinin hayvancıya “hayvanlarınızı kesin” çağrısı yaptığını hatırlatarak ”Bakanın vizyonu bu değilse, bu çağrıdan bi haberse görevden alsın bu kişileri” dedi.

Sağlık Bakanı’nın elinde bir tomar belgeyle epidemiyolojik rapor olduğu iddiasıyla dolandığını kaydeden Şahali, geçen hafta hazır olduğu iddia edilen raporun henüz cumhurbaşkanına ve kendilerine ulaşmadığını, bakanlık sitesinde yer almadığına işaret etti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin yarınki toplantısının, raporun İngilizceye çevrilememesinden dolayı ertelendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Şahali, “Rapor İngilizceye çevrilemediği için yarınki iki toplumlu toplantı da iptal edilmiş daha ne diyelim” dedi.

Meclis’in siyaset yeri olduğunu, sağlığın siyaseti olmaz diyenlerin de yanıldığını kaydeden Şahali, provoke edildikçe çalışan değil, görevi gereği çalışan kişilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İçinden geçilen sürecin kolay olmadığını, kendilerinin de bu nedenle ilk günden beri yardım teklif ettiklerini hatırlatan Şahali, “Bu coğrafyada siyaset dingin insanların yapabileceği bir şey değil” dedi.

Şahali, hükümet yetkililerinin açıklama yapmadıkları konularda kendilerine konudan haberdarmış muamelesi yaptığını ya da ‘söylediler de anlaşılmadı’ imalarında bulunduğunu belirterek, Maliye Bakanlığı’nı harcama ve tahsilatlarını bakanlığın web sayfasından paylaşmaya çağırdı.

YYK’nın Türkiye’deki muhataplarıyla eşitlik ilkesiyle yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olunduğunu kaydeden Şahali, uyduya taşınan yayınların BRTK üzerinden uyduya çıkmasının RTÜK’e bağlı olduğu anlamına gelemeyeceğini savundu.

Şahali, “Kendi yayınlarımızı korurken, Türkiye’den yayın yapan TV’lerin reklamlarının da bizim ülkemizde kontrol edilmesine imkan verecek düzenlemelere ihtiyaç var” dedi. Şahali, son olarak YYK bütçesine oylarının da red olacağını söyledi.

Konuşmaların ve bütçenin kabul edilmesinin ardından meclisin bugünkü oturumu tamamlandı. Bir sonraki birleşim 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek