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Zam furyası devam ediyor!

Son günlerde üst üste gelen zamlardan ekmek ve tütün de nasibini aldı...

01 Aralık 2017 Cuma 12:20
Zam furyası devam ediyor!
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Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'In haberine göre; dövizin yükselişiyle birlikte birçok ürüne gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün akaryakıtın hemen ardından ruhsatlara  zam yapılırken, son olarak ekmeğe 25’er kuruş,  tütün ve tütün ürünlerine 1 ile 2 TL arasında fiyat artırımına gidildi.
 
Ekmeğe 25 kuruş zam

Sofraların temel tüketim maddesi olan ekmeğe kısa bir süre önce  25’er kuruş zam gelmişti. Ekmeğe yapılan zamdan sonra kalabalık aileler de kara kara düşünmeye başladı. Ekmeğe gelen 25 kuruşluk zam zaten zar zor geçimini sağlayan kalabalık ailelerin de belini büktü. 1.25 TL olan somun ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam ile somun ekmeğin satış fiyatı 1.50 TL olmuş oldu.
 
Tütün ve tütün ürünlerinde 1 ile 2 TL arasında artış oldu

İki gün önce ise, tütün ve tütün ürünlerine gelen zam ile birlikte 25 gr. tütüne 1 TL, 50 gr. tütüne ise 2 TL olmak  zam geldi. Tütünlerin zamlanmasının yanı sıra değişen fiyat aralıklarıyla yine tütün ürünleri olan tütün filtresi ve tütün kağıtlarına da zam geldi. 
 
KKTC’de satışı yapılan tütün markaları ile eski ve yeni fiyatları
 
Eski Fiyat                                                             Yeni Fiyat

Rothmans 25 gr.: 9.25 TL                               Rothmans 25 gr.: 10.25 TL

Drum 50 gr.: 19 TL                                          Drum 50 gr.: 21 TL                                                

Golden Virgina 50 gr.: 19 TL                           Golden Virgina 50 gr.: 21 TL                              

Golden Virginia 25 gr.: 10.25 TL                     Golden Virginia 25 gr.: 11.25 TL

Most Virgina 50 gr.: 11 TL                               Most Virgina 50 gr.: 13 TL

Old Holborn: 50 gr.: 19 TL                               Old Holborn: 50 gr.: 21 TL   

Old Holborn 25 gr.: 10.25                                Old Holborn 25 gr.: 11.25
 
Zam gelen 3 sigara markası da şunlar:

LH: 7.50 TL

2000: 7.50 TL

2001: 7 TL
 
KKTC’de satışı yapılan bazı ekmek markaları ve son fiyatları

Somun ekmek 1.50 TL

Göçmenköy Şah Fırın dilim köy ekmeği: 3.50 TL

Kurumanastırlı dilimli köy ekmeği: 5.45 TL

Kardeşler dilimli köy ekmeği: 4.50 TL

Zeytinli dilimli köy ekmeği: 6.40 TL

Çukurova dilimli köy ekmeği: 6 TL
 

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