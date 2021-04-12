Zaroğlu: "Erhan Arıklı özür dilemeli"

Zaroğlu ; "Temaslının temaslısı olduğum için meclise katılmadım" dedi.

Aynı kurultayda Erhan Arıklı'nın da bulunduğu ama onun meclise katılacağının söylenmesi üzerine Zaroğlu, "o da aynısını yapmalı" dedi.

Zaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz Erhan Arıklı gibi asla çekip gideriz demeyiz. Partimizi büyüteceğiz diyoruz, ama parti başkanı çıkıp 300 tane düşman, provokatör var diyor. Erhan bey, provokatör var diyerek insanların istifa etmesini, kendini desteklemeyenleri ise kovmaya çalışıyor.

Bu hesaplamalar yanlış Erhan bey, bu şekilde bu partiyi hiçbir yere götüremez bir parti başkanı bunu nasıl söyler. Abisi gurbetler ona oy verdi diyerek ayrım yapıyor. O gurbet dediği insanlar 2 buçuk yıldır bu partinin üyesi, bu ülkenin vatandaşıdır. Erhan bey, kampanya döneminde bile 3-5 defa yazdığı yazıyı kaldırmak zorunda kaldı. Paylaşım yapıp insanları birbirlerine kırdırıyorlar, daha sonrada yazdıklarını kaldırıyorlar. Acilen Erhan beyi bu hatalardan dönmesini söylüyorum.

YDP’yi uçuruma sürüklüyor. Bu kadar çirkin iddialar ve asılsız söylenmelere rağmen kurultay bittikten sonra yanında olmaya çalışıyoruz ama o kendisine oy vermeyen insanları gösteriyor. Erhan bey haddini bilmek zorunda elinizde birşey yokken bu insanları partiden göndermeye çalışmak kimsenin haddine değildir. Yol arkadaşlarımızı bu insanlara yedirmeyiz. Yanlış iş yapan varsa bu partinin disiplin kurulu vardır görüşülür ve karara bağlanılır.

Erhan Bey, Kurultaydan önce Eğer kazanırsan ne haliniz varsa görün, eğer ben kazanırsam seni bu partide görmek istemiyorum dedi.