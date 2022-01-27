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Zaroğlu: Haksızlık ettin, aslan gibi karşında durdum

Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya verdi.

27 Ocak 2022 Perşembe 09:36
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Zaroğlu: Haksızlık ettin, aslan gibi karşında durdum
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Zaroğlu," Ben kumar oynamam ..Hata yaptın, hatanı yüzüne haykırdım, Haksızlık ettin, aslan gibi karşında durdum ..Ama sen iftiralarınla benimde, bunca insanında günahına girdin .." dedi.

Zaroğlu'nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

Dün basına yaptığı açıklamada;

"Bertan Zaroğlu Bu performansı YDP’de kalarak ortaya koysaydı, bu paraları harcasaydı hem YDP 8-10 vekille Meclisteydi hem de kendisi milletvekili olurdu ve büyük ihtimalle de bakan olurdu. Ama bir kumar oynadı ve kaybetti” diye konuştu.

Kendisine Cevabımdır;

Erhan bey;

Ben kumar oynamam ..
Hata yaptın, hatanı yüzüne haykırdım, Haksızlık ettin, aslan gibi karşında durdum ..
Ama sen iftiralarınla benimde, bunca insanında günahına girdin .. 
Allaha şükürler olsun ki benim aklım açık, başım dik..

Neyse Çok lafa gerek yok !

Aşağıda ki hikayenin hissiyatlarıma tercüman olduğunu düşünüyorum ..
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Ağanın biri köprü yaptırmış Dicle’nin üstüne.

On gözlü köprü diye namı cihanı salmış. 

Ağanın muradı köprü kendi hizmetini görsün, davarları, marabaları üstünden geçsin ..

Zaman geçmiş asker sefere çıkacak olmuş. Asker halk için yük taşır, silah taşır, erzak taşır, 
taşır oğlu taşır. 

Bölük gelmiş köprünün önünde durmuş. 

Ağa askerin önünde dikilmiş. 

Demiş ki, “buraların ağası benim, köprü benim, mülk benim, köprüden geçecek her ere bir akçe isterim. 

Bölüğün komutanı biz sizin can güvenliğiniz için yollardayız desede karşısında ki anlamaz ama komutan adaletli bir adam. 

İçinden demiş ki, “ağa haklı, köprüyü o yaptırmış. Lâkin devletin öyle bir parası yok”.

Bir suya bakmış bir köprüye, 
üstünde üniforma ardında askerleri atlamışlar suyun içine. 

Ağa şaşkın şaşkın komutana bakmış, 

komutan bağırmış! 

”GEÇMEM MUHANNET KÖPRÜSÜNDEN SU APARSA BENİ, YATMAM ÇAKAL YATAĞINDA ASLANLAR KAPSA BENİ.”

Son Güncelleme: 27.01.2022 10:50
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