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Zaroğlu: "Yüzlerce işletme iflasla karşı karşıya kalmıştır"

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00
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Zaroğlu: "Yüzlerce işletme iflasla karşı karşıya kalmıştır"

Zaroğlu , hayat pahallılığı konusunda görüş ve düşüncelerimi kamuoyuna paylaşmak isterim dedi....

ZAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

HAYAT PAHALILIĞI KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bugün rahatsızlığımdan dolayı meclis oturumuna katılamıyorum ..

Ancak Bugün meclise getirilen HP konusunda görüş ve düşüncelerimi kamuoyuna paylaşmak isterim ..

Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı 
Alın teri ile ayakta kalmaya çalışan yüzlerce işletme iflasla karşı karşıya kalmıştır .. 

Bu ahvalde hükümetin
Kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süre ile yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geri vermemek üzere kesmeye çalışmasını doğru bulmuyorum ..
 
Hayat pahalılığının daha yüksek olması beklenen bir dönemde, durdurulması kamu emekçilerinin ve emeklilerinin alım gücünü ciddi ölçüde  daraltacak bir adımdır ..

Böylesi bir dönemde 
para biriktirme yada yatırım yapma gibi bir  lüksü kalmayan kamu çalışanları,
eline avucuna  geçen parayı piyasaya aktarmaktadır ..

200 milyonluk bir ödemenin maaşlara yansıtılmaması aslında piyasaya aktarılacak olan bu rakamın kamu çalışanları eli ile özel sektöre aktarılamamasi ve can çekişen özel sektörün cezalandırılması anlamına da gelecektir ..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu 
Lefkoşa Mv.

Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu
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