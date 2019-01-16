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Zeki Çeler hastanelik oldu

Çeler, bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
Zeki Çeler hastanelik oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı.

Çeler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ayaktan tanı servisinde konulan bronşit teşhisi sonrasında müşahede altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerBronşitBronşit TanısıDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-01-16 17:50:28

Zenginler için Rum Tarafında Amerikan Hastahanesine vardır!
Amerikaaaaaaan!

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İşci 2019-01-16 18:12:21

Eh artık asgari ücreti seneye artırırsınız

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Kemal 2019-01-16 18:21:48

Öcelik le çok geçmiş olsun .sn bakana camdan bakana . Biz sefiller asğari ücretle ilaç bile alamıyoruz sigortalar çogu ilaçları karşılamıyor tabi sadece bunu biz sefiller biliyoruz . Sn bakan sana geçmiş olsun

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