Çeler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ayaktan tanı servisinde konulan bronşit teşhisi sonrasında müşahede altına alındı.
Zeki Çeler hastanelik oldu
Çeler, bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı
16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
Zenginler için Rum Tarafında Amerikan Hastahanesine vardır!
Amerikaaaaaaan!
Eh artık asgari ücreti seneye artırırsınız
Öcelik le çok geçmiş olsun .sn bakana camdan bakana . Biz sefiller asğari ücretle ilaç bile alamıyoruz sigortalar çogu ilaçları karşılamıyor tabi sadece bunu biz sefiller biliyoruz . Sn bakan sana geçmiş olsun