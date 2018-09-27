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Ziraat Mühendisleri Odası: “Üretimden uzaklaşacak veya kopacak bir ortam yaratılmamalı”

 Ziraat Mühendisleri Odası, tavuk eti ithalatı konusunda açıklama yaparak, “üretimden uzaklaşacak veya kopacak bir ortam yaratılmamalı” dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
Ziraat Mühendisleri Odası: “Üretimden uzaklaşacak veya kopacak bir ortam yaratılmamalı”

Oda açıklamasında, tavuk sektörünün ülkede kendi kendine yeten tarımsal bütçeden destek almadan hem iç tüketim talebinin tamamını karşılayan hem de ihracat yapan bir sektör olduğu belirtildi.

Dünyada tarımın önemi ve kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altının çizildiği bu dönemde ülkedeki sıkıntıları ithalatla aşmak yerine plan ve projeler çerçevesinde yerli üretimin artırılacağı bir ortam yaratılmasının önemli olduğu kaydedilen açıklamada, yerli üretimin korunmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası, yerli üretimin ciddi bir istihdam yaratığını ve çarpanlarıyla birlikte piyasa çarkların dönmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

Ülkede tavukçuluk sektörünün kartelleşmesi nedeniyle fiyat konusunda rekabet ortamı olmadığını ve fiyat politikasının yaratılması için yerli üretim sektöründeki aktörlerin artırılması gerektiğini ifade eden Oda, rekabet yasasının bu konudaki önemine işaret etti.

Oda, üretimden uzaklaşacak veya kopacak bir ortamın yaratılmamasının altı çizdi ve ithali serbest bırakılan tavuğun ülkeye girişi noktasında gıda güvenliği kontrollerin çok önemli olduğun ifade etti. 

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Ziraat Mühendisleri OdasıTavuk EtiüretimGündemKıbrıs
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