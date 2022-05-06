Ziya: “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar”

Araç, çadır ve hava sporları ekipmanlarıyla Başbakanlık önünde bir araya gelen Federasyon çalışanları, “eve ekmek götürebilene” kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Saat 10.00’da başlayan eylemde, Başbakanlık önüne yerleştirilen hava balonundan ateş püskürtülerek, “Tok açın halinden anlamaz” yazan bir pankart asıldı.

“SABAH SAATLERİNDE BAKANLAR KURULUNA 4,5 MİLYON TL’LİK KATKI SAĞLANMASI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ. BU 4 AYDIR NEDEN YAPILMADI?”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, eylemde yaptığı konuşmada, spor federasyonları ve spor birliklerine yıllık olarak ayrılan bütçe ödeneğinin Hava Sporları Federasyonu’na aktarılmamasından dolayı, çalışanların 4 aydır maaş almadığını, 18 aydır da yatırımlarının yapılmadığını belirterek, “bu durumu birçok defa yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini” söyledi.

Büyükoğlu, “Arkadaşlarımız artık eve ekmek götürmek istiyorlar. Ha evde aç kalmışız ha burada. Fark etmez. Biz buradayız, kararlıyız” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde, “alelacele” Başbakanlık’tan Maliye Bakanlığına federasyonun “maaş ve faaliyet giderlerinin karşılanması” adına 4,5 milyon TL’lik katkı sağlanması için bir yazı yazıldığını” bildiren Büyükoğlu, bu yazının neden 4 aydır yazılmadığını sordu ve katkı aktarımın gerçekleştirilmesine kadar eylemlerini sürdüreceklerine dikkat çekti.

Büyükoğlu, TAK muhabirinin sorularını da yanıtlayarak, federasyon içerisinde 18 çalışanın aylık net maaş toplamının yaklaşık 175 bin TL olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı ile daha önceki görüşmelerinde, en azından bu ayın maaşının herhangi bir kalemden ödenebileceği ve Bakanlar Kurulu tarafından bütçenin onaylanmasının ardından bu verilen paranın geri alınabileceği hakkında görüştüklerini öne süren Büyükoğlu, “maalesef ısrarla bu yazı da yazılmadı” dedi.

FEDERASYON BAŞKANI ZİYA: “GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR”

Federasyon Başkanı Zeki Ziya ise, çalışanlara destek olmak için eyleme katıldığını belirterek, “Haklı mücadelelerinde sonsuz destek ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziya, yetkililerin sürekli kendilerini oyalamaya çalıştığını, kimsenin çalışanların ne yiyip, ne içtiğini sormadığını ifade ederek, “Bugün bir sonuç alır mıyız almaz mıyız bilemem. Ancak rahatsızlık yaratılmazsa hiçbir sonuç alınmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı olarak kendisinin bile, bugün yazılan yazı sonucunda, bütçeye hava sporları için para konmadığını öğrendiğini söyleyen Ziya, bunu “gayri ciddilik, samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi ve “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar” dedi.

Ziya, “ülke bakanlarının, Türkiye’ye gidip Türk Hava Kurumu “kayyumlarıyla”, Kıbrıs’ta sivil havacılığın nasıl geliştirileceğine dair görüşme de yaptığına da değinerek, “Türkiye milli takımında yer alan, uluslararası sıralamalarda yer edinen kendi sporcularına sahip çıkmak yerine, ‘iş olsun, fotoğraf çekilsin’ diye görüşme yaptıklarını” öne sürdü.