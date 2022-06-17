Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi

 Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı C.E.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Haziran 2022 Cuma 13:51
735 Okunma
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
banner48

(Kamalı Haber)

 Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı C.E.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, Huzurdaki zanlının Nijerya uyruklu olup Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti

Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan zanlının (E - 24 Nijerya - İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)' i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Are you ready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı.

Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan zanlının tespit edilmesi için olay yerine vasıl olan Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde konu şahıs olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Polis, “Efendim mesele ciddi bir mesele olmakla beraber soruşturmamız yeni başlamış bulunmakta ve almamız gereken birçok ifadeler mevcuttur. Bu nedenle zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etmekteyim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı 38 derece olacak!
Hava sıcaklığı 38 derece olacak!
Rogers: ‘Şimdi kavga değil, birlik zamanı!’
Rogers: ‘Şimdi kavga değil, birlik zamanı!’
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim