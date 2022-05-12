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Zorlu Töre'den açıklama

 Meclis Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde düzenlenen törende konuştu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 13:31
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Zorlu Töre'den açıklama

Töre, “Mal da yalan, mülk de yalan, makamlar daha da yalan… Önemli olan iyi insan olmak.. Sizlerin sorunlarını çözmek, devleti yöneten bizlerin görevidir…” dedi.

Her şartta insanların yardımına yetişen sağlık çalışanlarının itibarlı ve kutsal bir mesleği yerine getirdiğini, bu işte sevginin çok önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Töre, “İnsana hizmet sevapların en büyüğüdür” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarını dinlemenin, sorunlarına çare üretmenin görevleri olduğunu yineleyen Töre, hemşirelerin gününü kutladı.

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