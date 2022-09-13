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Zorlu Töre: “Gerekli yasal işlemleri başlattık”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

13 Eylül 2022 Salı 09:58
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Zorlu Töre: “Gerekli yasal işlemleri başlattık”


ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Meclis önünde yaşanan eylemlerde meclise yabancı cisimler fırlatıldığını ve meclis içerisinde ana muhalefetin oturuma ara verilmesi için çaba gösterdiğini söyleyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Cumhuriyet Meclisi duvarlarına yumurta fırlatılmasını hiç tenkit etmediler. Muhalefet milletvekillerinin eylemcileri kışkırtmasını tenkit etmediler. Sadece 15 milletvekili meclis kürsüsünü işgal edince bana psikolojik baskı uygulamaya çalıştılar. Ancak bende çok soğukkanlıydım. Meclis iç tüzüğü oturumu kapatmamı emretmiyor, benim değerlendirmeme bırakıyor. Bu kadar kışkırtmanın içerisinde halkı isyana davet eden bir yaklaşım gördüm. Ben bunu kabul edemem. Bir oldubitti ve emri vaki yaratacaklardı. Meclis çalışmalarına ara vereceklerdi. Bu yanlıştır. Bu nedenle de oturumu kapatmadım” dedi. 

Töre, “Tüzüğe göre, Kürsü işgalini son buldurmak için ara veririm ya da meclis başkanı olarak milletvekillerine yerinize geçin oturun meclis çalışmalarına devam edelim diyorum. Ana muhalefet partisi başkanı kasıtlı olarak konuşmasını uzattığını söyledi. Ben kendisini yumuşak bir üslupla uyardım. Milletvekilleri gayrinizami bir şekilde gelip kürsüyü işgal etti. Sakinleşmelerini bekledim ve kendilerini sükûnete davet ettim. Bazıları bana ağır davranışlarda bulundu. Başkanlık koltuğundan ayrılmamız ve görevi Fazilet hanıma vermemi istediler. Fazilet hanım orada işgalci, kürsüyü işgal ediyor, eylemcilere çağrıda bulunuluyor. Bu doğru değil. Gayrinizami olarak kürsü işgali devam etti. Hükümet ve ana muhalefet partisi anlaşma sağladı. İçişleri bakanına tüzüğün verilmesini kabul ettiler. Ben de Tufan Erhürman’ı çağırıp bizzat sordum ve böyle bir uzlaşı olduğunu söyledi. Bende 10 dakika ara verdim” dedi. 

Dışarıda yaşananlar hakkında bilgi veren Töre, “Eylem yapılmasına karşı değilim. Eylem ve grev yapılabilir bunlar demokratik haklardır. Ancak yabancı cisimler atmak, polisi kışkırtmak, polisi, iteklemek, kapıyı kırmak, bunlar doğru davranışlar değildir. Orası hepimizin meclisidir. Gerekli yasal işlemleri başlattık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreGÜNDEM KIBRIS
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