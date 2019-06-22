Zorlu Töre, Hristofyas’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Töre’nin mesajı şöyle:

“Eski Rum Lideri Hristofyas’ın ölümü nedeniyle Rum halkına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.

Kıbrıs’ta en büyük referandum olarak bilinen Anlan Planına Papadopulos ile birlikte hayır diyen Hristofyas ve Partisi AKEL unutulmayacak izler bırakmıştır.

Hiç şüphesiz AKEL’in en önde gelen isimlerinden biriydi. Çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs söylemlerinin başını çektiği halde Annan Planına “hayır” diyerek hem Avrupa hem Birleşmiş Milletler’in hem de kendisini çok seven Kıbrıs Türk solunuda üzmüştü.

Tarihsel süreç içerisinde yaşananlar AKEL’in de Hristofyas’ın da Pan Helinist, Sosyalist olduklarını ve ENOSİS’e de taraf olduklarını göstermiştir. Hristofyas’ın kaybından dolayı Rum halkına taziyelerimizi sunarız.”

(BRT/MAIL)