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Zorlu Töre : “Kıbrıs milleti diye ortak bir millet yoktur”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

13 Eylül 2022 Salı 10:07
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Zorlu Töre : “Kıbrıs milleti diye ortak bir millet yoktur”


ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Bazı söylemlerinin bazı gazeteciler tarafından farklı yönlere çekildiğini aktaran Zorlu Töre, “Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Türkü vardır. Biz Türk milletinin mensuplarıyız. Burada bir devlet var ve bu da KKTC’dir. Bazı yorumcular bunu çarpıttılar ve farklı yere götürdüler. Taşpınar şehitlerini anma törenindeydim. Burada şehitler var. Madem halklar kardeşti Rumlar bizi neden öldürdü? Bütün tarih boyunca da Rumlar ve Yunanlar Türk düşmanlığı yapıyor. Rumlarda ve Yunanlarda bir “ohi kampanyası” vardır. Bu düşünce de çok çılgın şekilde devam ediyor. Taşpınar’da çarpışarak hayatını kaybeden 2 kişidir. Geriye kalan 9 kişi vahşice katledildi. Rum palikaryaları insanların evlerine bomba atıp katlettiler. Bu bir soykırım hareketidir. Kıbrıs’ta yaşayan halkların bir milleti ve milliyeti vardır. Kıbrıs milleti diye ortak bir millet yoktur. Rum milleti vardır, Türk milleti vardır, Maronitler vardır. Bazı gazeteciler bu söylemlerini çarptırdı ancak ben cevap vermedim. Devleti ve Türk milletini benimsemeyen, Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm Diyene!” veciz sözünü benimsemeyen, KKTC’nin kuruluşuna laf söyleyenler, uydurma işler yaptılar. Bu sayede halkımız Zorlu Töre’nin ne demek istediğini daha iyi anladı” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.09.2022 10:08
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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