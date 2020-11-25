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ZORLU TÖRE TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:34
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ZORLU TÖRE TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Zorlu Töre, ulusal varoluş mücadelesini yarınlara taşımak konusunda kararlı duruşlarını devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Töre, “Mukavemetci ruhumuzu siyasi alanda da pekiştirmeliyiz. Helenizmin Kıbrıs adasına hakim olmaması için Kıbrıslı Türklerin milli bir şuur içinde olması şarttır. Devlet sahibi olmuşsak bu bizim için büyük şereftir. Şereften vazgeçemeyiz” diye konuştu.

BORA

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora ise yaptığı konuşmada, KKTC’nin kendileri için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Bora, “Bizler milli davada kendimizi Türk Milletine adayarak bugünlere geldik. Hiç yıkılmadık, korkmadık. Teslim olmadık. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatıyla mutluluğumuz zirveye çıktı. Devlet kurduk. Devletimiz yaşıyor, yaşayacaktır” dedi.

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