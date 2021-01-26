ZORLU TÖRE, UBP BAŞKANLIĞINA ADAY

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olduğunu açıklayan Töre, “Bu defa niyetin ötesindedir düşüncem. Kararımı verdim. Ulusal Birlik Partisi’nin örgütleri bu süreçte üzülmüşlerdir, 7 bin kişi gelip oy kullanmışlardır ve çok üzülmüşlerdir. İki adayın geri çekilmesiyle. Ne olursa olsun kurultay tamamlanmalıydı. Bu hükümetin oluşumunu da, Bakanlar Kurulu’nu da, Meclis Başkanlığı’nı da etkiledi. UBP en büyük partidir. O yüzden bu konular memleketi de ilgilendiriyor. O yüzden bu sürecin düzelmesi için, çok adaylı bir kurultaya ihtiyacı vardır. Ben de o yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Parti organları ile birlikte, biz de yeni parti başkanını seçeceğiz. Ama tekrar edeyim, ben de UBP Genel Başkanlığına adayım. Benim hem yaş, hem de tecrübe bakımından, tüm partileri kucaklayabilecek bir kişiyim. Zaten bunu uyguluyorum. Meclis’te de bunu yapıyorum. Hiçbir partinin milletvekilini ayırmıyorum” dedi.

Başkanlık sistemi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Töre, “Başkanlık sistemi başkanlara bağlıdır. Dünyada birçok örnekleri vardır. Bu örneklere bakarak, bir çözüm üretilebilir” dedi.