Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı
Aracından uyuşturucu çıktı
Aracından uyuşturucu çıktı
Turiste cinsel taciz iddiası!
Turiste cinsel taciz iddiası!

“Zorlukları atlatabilmenin en büyük motivasyonu, devletimize inanmaktır”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde, ülkenin içinde bulunduğu, özellikle sağlık ve ekonomi alanlarındaki zor süreci aşabilmenin en büyük motivasyonunun, Devlet’e inanmaktan ve güvenmek olduğunu vurguladı. 

14 Ocak 2022 Cuma 09:34
46 Okunma
“Zorlukları atlatabilmenin en büyük motivasyonu, devletimize inanmaktır”
banner108

Ataoğlu beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği, TMT Lefkoşa Şubesi ziyaretinde, Kıbrıs TMT Derneği Başkanı Kazım And ve bazı dernek üyeleri ile biraraya geldi. 
“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”
Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi içerisindeki öneminin iyi anlaşılması gerektiğini, özellikle gençlerin geçmişi iyi bilerek, geleceğe adım atmaları gerektiğinin altını çizerek, “Gençlerimize güveniyoruz. Onlar, geçmişini bilen, geleceğe güvenle yürüyen Kıbrıs Türk gençleridir” dedi.
İNANCIMIZ VE HEDEFLEDİKLERİMİZLE, GELECEĞİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ” 
KKTC’nin vatan toprağı olması için yıllarca mücadele edildiğini anlatan Ataoğlu, bu zor günleri yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun geleceğe umutla bakabilecekleri bir yapının oluşması için, gerekli olan motivasyonun, devlete olan inanç olduğunun altını çizerek, “Biz Devletimiz’e inanıyoruz. Bu ianançla harmanladığımız hedeflerimizle, geleceği en güzel şekilde inşa edeceğiz” dedi. 
Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesinde, TMT’nin ve Anavatan Türkiye’nin önemine vurgu yapan Ataoğlu, “bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet duygularımızla bu vesileyle bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullandı. 
AND: “KKTC DEVLETİNE İNANAN PARLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”
Kıbrıs TMT Derneği Başkanı Kazım And da ziyarette yaptığı konuşmada, 23 Ocak seçimlerinin zor koşullar altında yapılacağını, pandeminin hayatı zorlaştırdığını söyledi. 
Seçimlerde Anavatanına bağlı, KKTC devletine inanan partilere yönelik oy kullanacaklarını da ifade eden And, Demokrat Parti’ye başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim