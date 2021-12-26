Pınarbaşı köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Şerif Zurnacı evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Zurnacı'nın bugün (26 Aralık Pazar) Pınarbaşı köy camisinde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Pınarbaşı köy kabristanlığında sonsuzluğa uğurlanacağı bildirildi. Zurnacı'nın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Gündem Kıbrıs ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Zurnacı evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Pınarbaşı köyü sakinlerinden Şerif Zurnacı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
26 Aralık 2021 Pazar 08:53
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