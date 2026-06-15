Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen "Eunite Sürdürülebilir ve Rekabetçi Balıkçılık Hibe Programı" kapsamında tören düzenlendi.

Eunite'dan verilen bilgiye göre, 800 bin euro bütçeli programdan 55 balıkçı yararlanmaya hak kazandı, balıkçı başına en fazla 15 bin euro destek sağlanacak.

Programın, balıkçıların faaliyetlerini modernize etmeleri, daha sürdürülebilir olmaları ve Yeşil Hat ticaretiyle uyum sağlamaları amacıyla geliştirildiği kaydedildi.

Hibelerin balığın daha iyi depolanması, işlenmesi, balıkçılık ekipmanlarının yenilenmesi, teknelerin iyileştirilmesi, güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar, eski motorların modern ve verimli alternatifleriyle değiştirilmesi için kullanılabileceği belirtildi.

Hibe programının balıkçıların ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmesi hedefiyle, sektör temsilcileri, odalar, tarım ve doğal kaynaklardan sorumlu yerel kurumla istişare içinde geliştirildiği ve program kapsamında 6 bilgilendirme toplantısı düzenlendiği ifade edildi.

Hibe için 134 balıkçının başvuruda bulunduğu, değerlendirmelerin bağımsız uzmanlardan oluşan ekip tarafından yapıldığı kaydedildi. Balıkçılara proje uygulama süreci boyunca rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaya devam edileceği belirtildi.

Eunite programının hedefi şöyle aktarıldı:

"Kıbrıs Türk toplumuna, halk sağlığının ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi, Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) uyumlu Halloumi/Hellim üretiminin desteklenmesi ve Yeşil Hat üzerinden ticaretin artırılması yoluyla Kıbrıs'ta güven inşasına katkıda bulunmak."