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Soruşturma devam ediyor.

Şahsın, kapıyı açarak ikametgâh içerisine izinsiz şekilde girdikten sonra evde bulunan tüm eşyaları dışarı çıkardığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Aralık 2025-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Çatalköy’de, J.S.R. (E-73), ikametgâhından çıkmadığı gerekçesiyle kiracısının tasarrufunda bulunan bir evin giriş kapısının anahtar kısmını kasten sökerek hasara uğrattı.

Çatalköy’de bir ev sahibi, kiracısının tasarrufunda bulunan ikametgâha izinsiz girip evdeki tüm eşyaları dışarı çıkardığı ve giriş kapısına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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