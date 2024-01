“Kıbrıs Üniversitesi” Biyoloji Fakültesi doktora öğrencisi Kıbrıslı Türk bilim insanı Çiçek Topçu, doktora tezi çalışmaları kapsamında HIV-1 virüsünün dört yeni rekombinant türünü keşfetti.

Alithia ve diğer gazetelere göre keşif, “Viruses” isimli biyoloji dergisinde 21 Aralık 2023’te yayımlanan “Comprehensive Genetic Characterization of Four Novel HIV-1 Circulating Recombinant Forms (CRF129_56G, CRF130_A1B, CRF131_A1B and CRF138_cpx) Insighghts from Molecular Epidemiology in Cyprus” isimli makale ile duyuruldu.

Haberde keşfin Çiçek Topçu’nun, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı” Başkanı Profesör Leondios Kostrikis gözetiminde bir araştırma grubuyla birlikte yürüttüğü doktora tezi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Keşfin, dört yeni rekombinant türünün kapsamlı genetik karakterizasyonunu ve genetik çeşitliliğiyle ve enfeksiyonun adadaki ilerlemesiyle ilgili detaylı bilgiler sağladığı için HIV-1 alanında önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü vurgulandı.

Habere göre keşif, dört yeni rekombinanttan ikisinin Ada’ya başka ülkelerden taşındığını, ikisinin de yerel oluştuğunu gösteriyor.