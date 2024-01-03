Merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir iş yerinde günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., forklift ile TIR'a patates yüklediği sırada forklift yan yattı.

Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Abdullah H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah H.’nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.