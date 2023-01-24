Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen tarafından yapılan açıklamada, iki örgütün yetkililerinin çeşitli alanlarda yapılması planlanan iş birlikleri konusunda Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda her iki dernekten çalışma grupları oluşturularak, bilimsel projeler, yasa çalışmaları ve konferanslar gibi konularda çalışmaların başlatılması ile meslekte yaşanan sorunların tartışılmasının görüşüldüğü kaydedildi.