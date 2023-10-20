Politis’in haberine göre, pazartesi günü Baf’taki bir lisede, teneffüs saatinde iki grup öğrenci arasında kavga yaşandı. Kavgada yaralanan 15 ve 16 yaşındaki iki Suriyeli öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan soruşturma sonucunda kimlikleri teşhis edilen 16 ve 17 yaşlarındaki iki öğrenci dün polis tarafından tutuklandı, aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

Aynı gazete Limasol’da paket servisi elemanlarına yönelik saldırı ve soygunların devam ettiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Çarşamba gecesi bisikletiyle hareket halinde bulunan 28 yaşındaki yabancı uyruklu paket servis elemanı, 5 genç tarafından durduruldu ve üzerindeki paraları vermesi istendi. Talepleri reddedilen 5 genç yabancı uyruklu, paket servis elemanına saldırdı, darp etti, yere düşürdü ve tasarrufundaki 250 Euro nakit para ve iki cep telefonunu çaldı.

Gazete, polisin, darp ve hırsızlık olayının ardında ırkçı teşvik olup olmadığını belirlemeye çalıştığını kaydetti.