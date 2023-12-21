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Rum Meteoroloji Dairesi bugün öğlen 12.00’den yarın saat 02.00’ye kadar geçerli olacak sarı uyarı yayınladı. Kuvvetli fırtınaların başlangıçta adanın batı yarısını ve giderek geri kalan bölgeleri etkilemesi bekleniyor.

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