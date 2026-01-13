DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün yapılan nezaket ziyaretinde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkilileri hazır bulundu.

Görüşmede iki üniversite arasında akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken, akademik iş birlikleri, ortak bilimsel projeler, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile uluslararasılaşma çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; iş birliğinin resmi bir zemine taşınma konusu gündeme geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ hakkında bilgiler vererek, iki üniversite arasında kurulacak iş birliğinin hem akademik üretkenliği artıracağını hem de öğrenci ve akademisyenlere önemli fırsatlar sunacağını vurguladı, ilerleyen süreçte somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kibar da, DAÜ’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarının altını çizdi.

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının paylaşıldığı ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.