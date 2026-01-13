Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda Cumhurbaşkanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 13. Engelsiz Bilişim Günleri’ne katılan heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit başkanlığındaki heyette; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Altınay, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Celal Bayar Üniversitesi Ögretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve YDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçil yer aldı.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, 13. Engelsiz Bilişim Günleri’ni düzenleyen heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 13. Engelsiz Bilişim Günleri’ni düzenleyenleri ve destek verenleri tebrik eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanılığı olarak işbirliği yapmaya ve destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit ve diğer katılımcılar da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, 13. Engelsiz Bilişim Günleri’ne Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliği yapması ve verilen destekten dolayı Nilden Bektaş Erhürman’a teşekkür etti.

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a hediye takdimi yapıldı.