Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye ziyaretleri amacıyla bu sabah KKTC’ye gelmişti.

CHP’den yapılan açıkamaya göre Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

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