CHP’den yapılan açıkamaya göre Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye ziyaretleri amacıyla bu sabah KKTC’ye gelmişti.
CHP’den yapılan açıkamaya göre Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye ziyaretleri amacıyla bu sabah KKTC’ye gelmişti.
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