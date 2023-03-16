CHP’den yapılan açıkamaya göre Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye ziyaretleri amacıyla bu sabah KKTC’ye gelmişti.

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