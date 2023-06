2023 seçimlerinden sonra genel başkanlık yarışı için hareketlilik sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı koltuğu için sahneye çıkmıştı. İmamoğlu her açıklamasında vurgulu bir şekilde "değişim" mesajı verirken Kılıçdaroğlu'nun "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"2 şehidimiz var. Şehitlerimizin bizim gönlümüzde, 85 milyonun yüreğinde çok ayrı yeri vardır. 2 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. MKE'deki patlamada da 5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. 5 kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız.

CAN ATALAY' MESAJI: MECLİS'E GELİP YEMİN ETMESİ GEREKİYOR

"Bu bizim ilk grup toplantımız. Bu seçim döneminde demokrasi konusundaki kaygılarımızı artıran bir gelişme oldu. Bir milletvekili arkadaşımız, başka bir partiden, YSK'ya başvurdu. Şu anda tutuklu. 'Ben milletvekili adayı olmak istiyorum' dedi. Hakimlerin hepsi onayladı, seçime girdi kazandı. Yargıçlar mazbatasını verdi. Mazbatayı aldığı tarihten şu ana kadar hala tutuklu. Biz CHP olarak bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz. Nerede haksızlık varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele ederiz. Bizim partiden olup olmamasının önemi yok.

TBMM'nin haysiyetini koruyacak 1 numaralı kişi TBMM başkanıdır. O milletvekilinin bir an önce Meclis'e gelip yemin etmesi gerekiyor. Keşke böyle bir konuşmayı hiç yapmasaydım. Daha acı olanı ise Adalet Bakanı'nın tutuklu ile hükümlüyü ayıramayan bir pozisyonda olması. Mahkum edilmedi ki, hakkında bir mahkeme kararı yok ki. Ama bunu hükümlü kabul ediyor.

"ELEŞTİRİLERE SAYGIM VAR AMA..."

Elbette seçimleri değerlendireceğiz. Yolumuz doğrudur, gücümüz ağırdır. Bizim yükümüz sadece bize özgü değil. 85 milyonun yükünü çekiyoruz parti olarak.Bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımız da aynı duygularla sandığa gitti. Bir değişim yapacaktık, ülkemize demokrasi getirecektik. Otoriter bir yönetimi yolcu edecektik. Beklediğimizi alamadık, kazanamadık. Elbette ki eleştiriler gelecekti. Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı, yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Asla vazgeçmeyeceğiz. İnançla, kararlılıkla, bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirene kadar yolumuza devam edeceğiz. 25 milyon vatandaşımıza şunu söylemek istiyorum: Aynı duygular ve aynı hüznü yaşıyoruz. Hedefimiz, amacımız birdi. Ama sakın ola ki bu bizi umutsuzluğa mahkum etmesin. 25 milyon artık bu ülkenin temel taşıdır. Yeni kazanacağımız gençlerle, kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmak da CHP'nin boynunun borcudur. Bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla, inançla... Saray'a ve sözcülerine de seslenmek isterim: İşte siz bu iradeyi teslim alamayacaksınız. Demokratların, insan haklarını savunanların, kötülüklere karşı iyiliği savunanların iradesini teslim alamayacaksınız. Biz güçleneceğiz, yenileneceğiz ve memleketin yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına asla izin vermeyeceğiz.

"DEVLETİ KURAN PARTİYİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR ARADA GÖSTERMEYE ÇALIŞAN UTANMAZ SAHTEKARLAR"

Hiçbir vatandaşımıza kızgın ya da küskün değiliz. Bahane bulmuyoruz. Tercihleri, iradesi, kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bin bir yalan, iftira, karalama, montajla aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Devleti kuran partiyi terör örgütleriyle bir arada göstermeye çalışan utanmaz sahtekarlar oldu.

"GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRMEK YİNE KAPTANIN GÖREVİDİR"

Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece bir neferidir. Ben CHP'nin bir üyesi, genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır. Ben bir genel başkan olarak partimin uzun hedefli geleceğini de düşünmek zorundayım. Gemiyi limana sağlam getirmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin!

Göreve başladığım günden beri bu emanete halel gelmemesi için, bu ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı göstermeye özen gösterdim. Ben genel başkan olarak dev bir çınar ama aynı zamanda yeni bir filiz olan CHP'yi ve değerlerini her zaman korudum, kolladım. Asla durağan bir yapımız olmadı. Çınarımız sürekli yeni filizler verir. CHP'nin değerlerini her zaman koruyup kolladım, bunu sıradan bir üyesi olarak yapmaya da devam edeceğim.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇACAĞIM"

Ben bu değişimin bir parçası olmak istiyorum diyen herkese sesleniyorum. Öncelikle bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bu ülkenin gençlerine, kadınlarına siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.