14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor.

Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirerek CHP'de kritik bir zirve yapıldı.

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MYK'nin ardından bir araya geldi.

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti.

Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu genel merkez binasında kabul etti.



Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.