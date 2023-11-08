Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Kesat, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Kesat, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer ve başka suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.