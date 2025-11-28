Polis, 17.11.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 zanlının tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların sorgulandığını, ifadelerinde Girne’de Abdurrahman Akıllı ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, 17 Kasım sabahı polisin kendilerini takip ettiğinden şüphelendikleri evdeki uyuşturucuları atıp Gazimağusa’ya doğru yola çıktıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, 18 Kasım’da A.A'nın pasaport işlemleri yaptırırken Gazimağusa’da yakalandığını, aynı gün Girne’deki evlerinde zanlıların huzurunda arama yapıldığını, evin mutfağında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan naylon poşet bulduklarını söyledi. Polis, apartmanın çevresinde yapılan aramada ise 755 gram hintkeneviri ile 30 gram 970 miligram kokain bulduklarını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Ekim-Kasım ayları arasında bir şahsın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan ithal edilen 2 kilo 80 gram hintkenevirinden bir kilo 490 gramını, ithal edilen 296 gram kokainden 250 gramını Girne’deki konumlara bırakarak bazı şahısların almasını sağladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İ.N'nin 25 Temmuz 2025’te turist vizesiyle ülkeye geldiğini, diğer iki zanlının ise çalışma izinlerinin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.