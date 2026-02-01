Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’nde görevli polis memuru Sıla Topbaş, mahkemede olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin zanlının, çocuklarını görmek istediği gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşinin Yenişehir’de Ecvet Yusuf Sokak üzerinde bulunan ikametgahına gittiğini söyledi. Zanlının, eşinin kapıyı açmasının ardından cep telefonu ile görüntülerini çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ifade edildi.

Polis, zanlının içeriye alınmaması üzerine kapıya kasten tekme atarak hasara uğrattığını, ardından eve girerek mülke tecavüz ettiğini belirtti. Zanlının eşinin boğazını sıktığı, elleriyle yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiği, olay yerinden ayrılırken ise umumi bir yerden duyulacak şekilde ithale-i lisan içerikli sözler sarf ettiği aktarıldı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izleri tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek çocuklarını almaya gittiğini, erkek çocuğunun verildiğini ancak kız çocuğunun verilmediğini iddia etti. Zanlı ayrıca eşinin küçük çocuklara alkol içirdiğini ve bu duruma ilişkin fotoğrafları kendisine gönderdiğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.