Polis memuru İsmet Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânının önünde, zanlılar A.S., D.D. ve F.B.K. ile A.T. ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri erkek iki kadın olmak üzere toplam üç kişi arasında sözlü tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını ifade etti.

Polis, kavga sırasında zanlıların A.T.’nin yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, bunun sonucunda müştekinin sağ göz çevresinde çökme kırığı oluşarak vahim zarara uğradığını mahkemeye aktardı. Polis, A.T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Olayla bağlantılı olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın ve bir erkek şahsın arandığını bildirdi.

Polis memuru, müştekinin tedavisinin sürdüğünü ve zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.