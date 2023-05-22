Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'e 200 bin TL'lik "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu gündem oldu.

Yarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e 200 bin TL değerindeki "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu soruldu.

Filmin ismi üzerinden mantık yürüten yarışmacı 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Er Ryan'ı Kurtarmak', 'Bir Konuşabilse…' ve 'Kış Uykusu' seçeneklerinden 'Bir Konuşabilse…' şıkkını seçti ancak doğru şık İyi Kötü ve Çirkin oldu.