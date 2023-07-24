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Polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada, yabancı uyruklu kadının eşi ve çocuğunun 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği belirlendi.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yayla Mahallesi Fetih Sokak’ta daha önce kiraya verdiği giriş katındaki dairesini temizlemek için gelen ev sahibi, eşyaları dışarıyı çıkarmaya başladı.

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