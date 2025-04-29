Konferans, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Konferansta, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye TMV Başkanı Mahmut Özdil ve ICYF Başkanı Taha Ayhan ile gençler yer aldı.

Konferansın ardından katılımcılar, konferansın ve Türk dünyasının geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

ICYF Başkanı Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 2004'te ortak anlaşmayla kurulan ve 2006'da faaliyetine başlayan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun merkezinin İstanbul'da olduğunu ve bu yıl kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

TMV Başkanı Özdil, "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferansın, hem Kırgız gençleri açısından hem de Türkiye Maarif Vakfı açısından çok faydalı geçtiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zorlu, Türk dünyasındaki ülkelerde dönüşümü yakından müşahede ettiklerini dile getirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, Türk dünyası geleceğinin parlak olacağına inandığına dikkati çekerek, İsmail Gaspiralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarının artık bu yüzyılda hayata geçmiş olacağını ifade etti.