Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yarışmacıların da katılımıyla gerçekleşen organizasyon, seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Yarışta kategorilere göre alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Kategorisi

1. Naciye Ölçer

2. Liva Beyhan

M Kategorisi

1. Mehmet Ali Karakaya

2. Okan Saldun

3. Mustafa Yeltekin

M1 Kategorisi

1. Berat Halilsoy

2. Ahmet Akil Sözalp

3. Erol Balkış

M2 Kategorisi

1. Halil Küçük

2. Berat Halilsoy

3. Giwrgos Charalambous

M2 Pro Kategorisi

1. Georgios Konstantinou

2. Hüseyin Aksu

3. Giwrgos Charalambous

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen, “Yollarda değil pistlerde yarışalım” çağrısını bir kez daha yineleyerek, gençlere güvenli ve kontrollü ortamlarda yarışma imkânı sunmanın önemine dikkat çekti.