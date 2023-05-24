Narkotik polisi başarılı bir oprasyona imza attı. Polisten verilen bilgide 23.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kıyı Operasyonu) kapsamında, İ.Ş.(E-39) ve M.A.(E-37)’nın kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında kintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

