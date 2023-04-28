Girne’de meydana gelen ‘Yaralama’, ‘Şiddet tehdidi’, ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklanan S.Ç. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde araçta oldukları esnada kız arkadaşıyla tartıştığını, “Benden ayrılırsan seni öldürürüm” dediğini ve saçlarından çekerek darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ayı içerisinde ise kız arkadaşına verdiği 600 bin lirayı geri istediğini ve bu nedenle yeniden tartıştıklarını ifade etti.

Polis, araç içerisinde kız arkadaşı ile tartışan zanlının kırık ampulü çakmak ile ısıtarak, genç kadının karnını çizdiğini ifade etti. Polis memuru, Nisan ayı içerisinde yine zanlının tartıştığı kız arkadaşının boynuna bıçak dayadığını, parasını vermeden kendisinden ayrılamayacağını söylediğini aktardı.

Polis, yine Nisan ayı içerisinde zanlının evde oldukları bir esnada kız arkadaşıyla kavga ettiklerini, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine 25 Nisan tarihinde geldiğini belirterek, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirilerek darp raporu alındığını kaydetti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alınacağını belirterek, 4 gün ek süre istedi.