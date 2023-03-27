Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Mecliste kurulan Deprem Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kınık'a Ahbap derneğine yapılan çadır satışı soruldu.



Kendisinin ve genel müdürün olaydan haberi olmadığını dile getiren Kınık, "Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük." dedi.

Söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım." diye konuştu.

"NEFRET OBJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜK"

Kınık şöyle devam etti: Kamuoyunda oluşan haklı itiraz, Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur nefret objesine dönüştürüldük.

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara ndeden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.



Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.