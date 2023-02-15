Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın insani yardım malzemelerini taşıyan yarım TIR’ı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a ulaştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı temsilcisi Şerife Tutku Cevizi’nin refakat ettiği yardım TIR’ındaki insani yardım malzemeleri, Türk Kızılay’ının Kahramanmaraş’taki deposunda Türk Kızılay yetkilileri tarafından teslim alındı.



Hayırsever Kıbrıs Türk Halkı tarafından depremzedeler için bağışlanan gıda, kıyafet, ilaç, hijyen malzemeleri, battaniye, yorgan ve soba gibi temel insani yardımlar Türk Kızılay yetkilileri tarafından depremzedelere ulaştırılacak.



Yardım Kampanyamız Devam Ediyor



Türkiye’deki yıkıcı depremlerin yol açtığı yaraların sarılması için başlattığımız “Yanındayız TÜRKİYE!” yardım kampanyamız devam ediyor. Nakdi yardımlarla beraber ayni bağışlarınız için AFAD ve Kızılay tarafından açıklanan ihtiyaç listesindeki insani yardım malzemelerini Lefkoşa’da Kızılay Genel Merkezi’ne teslim edebilirsiniz.



Kullanılmamış Tekstil Ürünlerine İhtiyaç Var



Depremzedeler için ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza; “ikinci el” kıyafetlerin tasnif ve temizliklerinin sağlanmasının operasyonel olarak güç olması nedeniyle kullanılmamış; battaniye, yorgan, yastık, kışlık kıyafet ve ayakkabı gibi tekstil ürünlerini göndermelerinin daha uygun olacağını belirtmek isteriz.



Ayni Yardımlar için İhtiyaç Listesi



Tekstil: İçlik, bere, bot, atkı, kaban, eldiven, çorap, iç çamaşırı, yağmurluk

yatak, yorgan, battaniye, yastık, uyku tulumu



Gıda: Bebek maması, kumanya (pişirme gerektirmeyen), kuru gıda, içme suyu



Hijyen: Çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, dezenfektan, kolonya



Barınma: Kışlık çadır, shelter (prefabrik, ahşap, konteyner), ısıtıcı

