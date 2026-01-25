KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) 4. Olağan Genel Kurulu, Paşaköy Çok Amaçlı Kapalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi...

TEK ADAY, TAM DESTEK

Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Mehmet Aktaş, üyelerin oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi.

AKTAŞ: BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA KKTC ADAKDER'İ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Genel kurulda konuşan Genel Başkan Mehmet Aktaş, KKTC ADAKDER’in yalnızca bir dernek değil, Adana ile gönül ya da doğum bağı olan tüm Kıbrıs insanını bir araya getirip, dayanışma ve kardeşlik çatısı olduğunu vurgulayarak, “En büyük gücümüz birliğimizdir. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla KKTC ADAKDER’i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi...

YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENDİ

Yönetim Kurulu Üyeleri:Mehmet Aktaş, Nuray Karakuş, Dilek Karakuş, Cumali Yalın, Cumali Kerçin, Orhan Delikuş, Gülay Aki ve Muhammet Evran'dan oluştu. Disiplin Kurulu Üyeleri:Yılmaz Aktaş, Siyami Şimşek, Orhan Uyduran, Sonat Özer, Ömer Tufan Köse oldu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Genel kurul, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi...