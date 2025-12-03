Toplantıda KKTC, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit başkanlığındaki heyet tarafından temsil edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, heyette, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Serdar Kiracıoğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Sözleşmeli Personel Furkan Sağlam yer aldı. Temasları süresince heyete KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve 3. Sekreter Görkem Reis eşlik etti.

Toplantıya KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan’dan haritacılık kurumlarının başkanları ve yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’de yürütülen haritacılık faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşarak, bu alanda iş birliği ve tecrübe paylaşımının artırılması çağrısında bulundu.

Beyit ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC’ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.