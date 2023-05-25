İsias Otel enkazında kurtarma çalışmalarına katılan KKTC Devlet yetkilileri de İsias Otel ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi.

Adıyaman’daki KKTC heyetinde bulunan ve deprem süresi boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde aktif görevler yürüten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Talip Atalay, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Orta Eğitim daire Müdürü Cengiz Uzun ve DPO Müsteşarı Durali Güçlüsoy yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılarına ifade verdiler.

Heyet Adıyaman'daki temaslarının ardından bu akşam İstanbul üzerinden yurda dönecek.