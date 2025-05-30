Murat Şenkul: Dünkü ara emri olmasa bugün tüm süreç tamamlanacaktı Murat Şenkul: Dünkü ara emri olmasa bugün tüm süreç tamamlanacaktı

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