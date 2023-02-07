Geceden beri süren çalışmalarda 10 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklayan Demirel, “Gece boyunca 10 kişi çıkarıldı. Spor kafilesinden kimseye ulaşılmadı” diye konuştu.

Demirel, gece boyunca çalışmaların devam ettiğini kaydederek, tüm ekiplerin canla başla çalışamalara aralıksız devam ettiğini söyledi.

Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel , BRT‘de yayınlanan ‘Sabah Haber’e yaptığı telefon bağlantısında son gelişmeleri aktardı.

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