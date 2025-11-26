KTSO’dan verilen bilgiye göre, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını ziyaretçilere açan fuar, 29 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğsad Tülbentçi, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, KTSO Genel Sekreteri Ercin Tekakpınar stantları ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat da heyeti ile birlikte stantları ziyaret etti, Bolat'a Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar anı hediyesi takdim etti.

Fuara katılan firmalar şöyle:

“Kalyoncu Dış Ticaret Şti. LTD., Avunduk Süt Ürünleri Ltd. (Meriç), Cypfruvex Ltd., Onan S.Ü Frozen Foods LTD., Akgöl Sütçülük Gıda & Paketleme San. Ltd., Atensa Kağıt San. Ltd., Bafra Gıda Ltd., Drink Works Trd., Erensu Kimya Kozmetik Ltd., Şadi Bey Trd. Ltd., Semra Ltd., Bmp Trd. Ltd., Koop Süt ve BRCN Food Industries Ltd.”