Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) destekleri ve Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı’nın organizasyonuyla düzenlenen foruma; Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geniş katılım sağlandı.

Etkinlikte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yer aldı. Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

ALİYEV: ZENGEZUR KORİDORU TÜRK DÜNYASININ ORTAK GELECEĞİ İÇİN STRATEJİKTİR

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, TDT dönem başkanlığını yürüten Azerbaycan’ın yalnızca siyasi ve ekonomik değil, sivil toplum platformlarında da iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Aliyev, Türk dünyasının yükseliş dönemine dikkat çekerek şunları vurguladı:

“Beş yıl önce kazandığımız Karabağ Zaferi, Türk halklarının ortak gururudur.”

“Yeniden inşa edilen Karabağ ve Doğu Zengezur bölgeleri ile açılacak Zengezur Koridoru, Türk devletleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecektir.”

Aliyev, STK’lerin BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda ortak ve koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

PANELDE ZENGEZUR KORİDORU ELE ALINDI

Forumun devamında düzenlenen “Zengezur Koridoru: Türk Coğrafyasını Birleştiren Köprü” başlıklı panelde, koridorun açılmasının ardından ortaya çıkacak yeni stratejik durum, bölgesel entegrasyon ve sivil toplum girişimleri değerlendirildi. TDT üyesi ülkelerden 500’den fazla temsilcinin katıldığı forum yarın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde devam edecek.

KKTC HEYETİ FORUMA GENİŞ KATILIM SAĞLADI

Toplantıya KKTC adına İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ve İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun katıldı.

KKTC heyetine, KKTC Bakü Temsilciliği’nden Müşavir Ulaş Kıvılcım ve 3. Sekreter Görkem Reis eşlik eti.

ERCİLASUN: “KKTC, TÜRK DÜNYASI İÇİN STRATEJİK BİR KAVŞAKTIR”

Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası STK’leri Dayanışma Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına konuşan İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Türk dünyası ile dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ercilasun, forumda KKTC’yi temsil etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

Ercilasun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk dünyasının sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren bu müstesna forumda, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz destek ve iş birliği için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmasında Zengezur Koridoru’nun stratejik önemine geniş yer veren Ercilasun, bu projenin Türk dünyası için yalnızca fiziki bir bağlantı değil, aynı zamanda ortak bir gelecek vizyonunun sembolü olduğunu vurguladı.

Ercilasun şunları söyledi:

“Bugün burada, Türk dünyasının jeopolitik, kültürel ve toplumsal dayanışmasını yeni bir aşamaya taşıyan çok önemli bir başlık altında bir araya gelmiş bulunuyoruz: ‘Zengezur Koridoru.’

Zengezur Koridoru yalnızca bir ulaşım hattı değildir; Türk dünyasının gönül bağlarını güçlendiren, ekonomik entegrasyonu genişleten ve ortak geleceğimize dair vizyonumuzu birleştiren stratejik bir projedir. Bu koridor, Azerbaycan’dan Türkiye’ye, oradan Orta Asya’ya ve Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki kalesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan büyük bir bütünleşme hamlesinin sembolüdür.”

KKTC’nin jeopolitik önemine de değinen Ercilasun, ülkenin Türk dünyası için çok yönlü stratejik bir merkez olduğunu belirtti:

“KKTC, coğrafi konumu itibarıyla Türk dünyasının Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya açılan kapısıdır. KKTC; taşımacılık ve lojistik, yükseköğretim ve araştırma, turizm, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi alanlar için de doğal bir kavşak niteliği taşımaktadır.”