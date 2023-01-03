Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu.

Öneri oy birliği ile kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.

Cumhuriyet Meclis i Genel Kurulu’nda, KKTC ile Kırgızistan , Türkmenistan , Özbekistan , Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grup ları kurulması önerisi oylandı.

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