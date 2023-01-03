Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.

Öneri oy birliği ile kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu.

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Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.