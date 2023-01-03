Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.
Öneri oy birliği ile kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.
KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu.
Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.
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