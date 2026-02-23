Dernek üyelerinin tam katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, izcilik ruhunu yaşatmak, geçmişe vefa göstermek ve genç nesillere izcilik bilincini aktarmak amaçlandı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında; 19 Şubat’ta, İlköğretim Dairesi Kıdemli Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sevgi Değgin ile Kıdemli İzci Lideri Besime Durmuş ziyaret edildi.



Bu çerçevede 21 Şubat’ta izciliğe uzun yıllar emek veren merhum izci liderleri Tuncay Apakgün ve Güner Necat kabirleri başında anılırken, 22 Şubat İzci Düşünce Günü’nde ise Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konularak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, izcilik değerlerinin yaşatılmasına öncülük edenler anıldı.

Günün anısına, Anıtkabir’den özel olarak getirilen Atatürk baskılı kalem ve izci armasının, dernek üyelerine takdim edildiği belirtildi.